Подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге был награжден медалью МВД «За отличие в службе»

Согласно судебным документам, Евгений У. проходил службу в органах внутренних дел с 2005 года. Последней его должностью была должность старшего оперуполномоченного межрайонного отделения № 3 отдела по борьбе с организованной и этнической преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области. В исковом заявлении, поданном после увольнения, он указывал, что за весь период службы не привлекался к дисциплинарной ответственности, был десять раз поощрен и награжден медалью МВД России «За отличие в службе» III степени.