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Нижегородские силовики пресекли канал финансирования международного терроризма

Иностранца, задержанного в Нижнем Новгороде, отправили в колонию на восемь лет за финансирование терроризма.

Источник: Живем в Нижнем

Иностранца, задержанного в Нижнем Новгороде, отправили в колонию на восемь лет за финансирование терроризма. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Иностранца задержали нижегородские силовики совместно с коллегами из Карелии. Установлено, что 28-летний молодой человек собирал деньги и перечислял их участникам международной террористической организации.

Первые три года заключения иностранец проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строго режима. Приговор пока что не вступил в законную силу.

Напомним, дело о призывах к терроризму завели на 17-летнего жителя Нижегородской области.