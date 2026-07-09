Нижегородские силовики пресекли канал финансирования международного терроризма

Иностранца, задержанного в Нижнем Новгороде, отправили в колонию на восемь лет за финансирование терроризма. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Иностранца задержали нижегородские силовики совместно с коллегами из Карелии. Установлено, что 28-летний молодой человек собирал деньги и перечислял их участникам международной террористической организации.
Первые три года заключения иностранец проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строго режима. Приговор пока что не вступил в законную силу.
Напомним, дело о призывах к терроризму завели на 17-летнего жителя Нижегородской области.