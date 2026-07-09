В Ростовской области из-за ремонта сократят маршруты двух электричек

Поезд № 6169, отправляющийся из Ростова-на-Дону в 13:15, с 20 по 23 июля, с 27 по 30 июля и с 3 по 6 августа будет следовать не до Усть-Донецкой, а до станции Каменоломни с прибытием в 15:18.