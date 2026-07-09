В Минздраве рассказали, сколько пожилых людей в России

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Почти четверть населения России составляют люди старше 65 лет, тренд на старение населения наблюдается во всем мире, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков.
Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» проходит в Москве 9−10 июля.
«Я хотел обозначить еще момент следующий, какая ситуация у нас в целом сейчас происходит. Она не только в России, она в целом в мире. То, что у нас возраст населения повышается, и старение населения, это тот тренд, который мы сейчас явным образом наблюдаем во всем мире. То есть уже почти 25 процентов в России людей 65+», — сказал Ваньков в ходе форума.
Он добавил, что поэтому достаточно серьезная нагрузка ложится на систему здравоохранения, поэтому нужно изменить подходы.
«Если сейчас мы работаем по модели реактивной, — лечим болезни, то должны прийти к системе проактивной, когда мы, условно говоря, предсказываем и смотрим на основе тех данных, которые имеются, возможное возникновение заболеваний для того, чтобы проводить профилактические мероприятия гораздо быстрее, чем потом уже лечить болезнь на уровне стационара», — заключил Ваньков.