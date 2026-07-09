В Минздраве рассказали, сколько пожилых людей в России

«Я хотел обозначить еще момент следующий, какая ситуация у нас в целом сейчас происходит. Она не только в России, она в целом в мире. То, что у нас возраст населения повышается, и старение населения, это тот тренд, который мы сейчас явным образом наблюдаем во всем мире. То есть уже почти 25 процентов в России людей 65+», — сказал Ваньков в ходе форума.