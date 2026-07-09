Встречка со смертью. Трое малышей в жутком ДТП потеряли отца и бабушку

Нет, не так должна была закончиться та страшная поездка. Семья с маленькими детьми ехала домой, когда произошла трагедия. Погиб 28-летний многодетный отец Филипп К. В машине были также его жена, мать и трое малышей. Но вдруг автомобиль вынесло на встречную полосу.
В один миг дети остались без отца и бабушки. В том ДТП также погибла 53-летняя бабушка Любовь К. Прощание состоится в пятницу. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Не хватало мест?
За рулём Kia Ceed в тот вечер сидела 28-летняя мама малышей. Рядом — муж. Недавно семья получила статус многодетной. На заднем диване расположилась бабушка Любовь и трое её внуков: годовалый, а также четырёхлетний и шестилетний. По данным областной Госавтоинспекции, все дошкольники находились в специальных удерживающих устройствах и были пристёгнуты. Но выяснилось, что всего в пятиместном салоне ехало шесть человек.
Около 19:25 водитель не справилась с управлением. Машина задела правую обочину, её резко отбросило на встречную полосу. Избежать столкновения не удалось: сначала удар о «КАМАЗ», затем — о большегруз Sitrak. Легковушку развернуло и выбросило в кювет. Кабина одного из грузовиков тоже получила серьёзные повреждения: вмятины, разбитое стекло, следы мощного удара.
Филипп погиб на месте. Любовь, находившаяся сзади, в момент столкновения вылетела из салона и упала на капот автомобиля. Прибывшие медики констатировали смерть обоих пассажиров.
Растил патриотами.
Для этой семьи вечер должен был пройти спокойно. Филипп с юности увлекался автомобилями и интересовался историей России. В свободное время он часто рассказывал детям о важных событиях прошлого, о героях страны. Любовь свободные минуты посвящала семье и кулинарии. Её стряпня собирала за большим столом всех родственников.
После аварии в живых остались мать (она была за рулём) и трое детей. Всех пострадавших экстренно доставили в больницу.
На месте происшествия сразу же начала работу следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции изучили следы торможения, схему расположения обломков, состояние дорожного полотна. Изъяты записи с видеорегистраторов проезжающих машин и ближайших камер наблюдения.
Предварительная причина аварии — потеря контроля над управлением со стороны водителя. Следователи проверяют все возможные факторы: могла ли сказаться внезапная усталость, отвлечение внимания, техническая неисправность. Назначены экспертизы: автотехническая, трасологическая и судебно-медицинская.
Прощание и поиск свидетелей.
Родственники погибших уже начали подготовку к прощанию. Церемония состоится в пятницу, 10 июля. Близкие просят всех, кто стал свидетелем аварии или имеет записи с видеорегистраторов, связаться с ними. Любая деталь может помочь следствию восстановить полную картину произошедшего.
Та самая трасса, где произошло ЧП, характеризуется высокой интенсивностью движения. Здесь регулярно курсируют тяжёлые грузовые составы, а обочины на отдельных участках не имеют твёрдого покрытия. Даже минимальная ошибка на скорости часто приводит к неконтролируемому заносу. Когда в салоне находятся дети, цена такой ошибки становится непомерно высокой.
Теперь семье предстоит заново выстраивать свою жизнь. Мать, потерявшая мужа и свекровь, остаётся одна с тремя маленькими детьми. Ей предстоит не только справиться с личным горем, но и найти правильные слова, чтобы объяснить малышам, почему папа и бабушка больше не придут домой.