Трое малышей в жутком ДТП потеряли отца и бабушку

За рулём Kia Ceed в тот вечер сидела 28-летняя мама малышей. Рядом — муж. Недавно семья получила статус многодетной. На заднем диване расположилась бабушка Любовь и трое её внуков: годовалый, а также четырёхлетний и шестилетний. По данным областной Госавтоинспекции, все дошкольники находились в специальных удерживающих устройствах и были пристёгнуты. Но выяснилось, что всего в пятиместном салоне ехало шесть человек.