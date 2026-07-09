«Все билеты у перекупов»: болельщики возмущены Суперкубком в Нижнем Новгороде

При этом некоторые пользователи писали, что билеты на трибуны появлялись на официальных сайтах команд «Зенит» и «Спартак». Сейчас все уже раскуплено. На сайте официального билетного партнера Российского футбольного союза, «Яндекс Афиши» (именно там болельщикам рекомендовали покупать билеты), тоже нет возможности приобрести места. Один из комментаторов опубликовал скриншот ответа представителей «Яндекс Афиши» от 1 июля, в котором сообщалось, что организатор закрыл продажу билетов на матч, поскольку те, вероятнее всего, закончились.