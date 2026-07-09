«Все билеты у перекупов»: болельщики возмущены Суперкубком в Нижнем Новгороде

Желающие попасть на Суперкубок России по футболку, который пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля, массово жалуются на трудности с покупкой билетов. По их словам, билеты в продаже так и не появлялись, зато их много у перекупщиков.
«До матча 10 дней, а билеты только на Авито. Сами ажиотаж создаете, а потом у вас начинает сайт виснуть от наплыва желающих», — написал Валерий.
«Скажите, пожалуйста, когда будут уже билеты? Люди едут со всей страны, ехать, не ехать непонятно, надо заказывать отели, поезда и самолеты, а информации о билетах никаких — сколько это будет продолжаться?» — спросил Владимир.
«А на первый ярус с сектора продавали билеты официально? Постоянно мониторил, не было билетов», — пишет Леонид.
«Все билеты у перекупов. И с этим не борются!» — возмутился Сергей.
«Такого бардака по продажам билета я и не припомню», — добавил Иван.
Другим удалось приобрести билет, но для этого пришлось помучаться.
«Я купил за 3000. 4 часа сидел у компа», — поделился один из болельщиков.
При этом некоторые пользователи писали, что билеты на трибуны появлялись на официальных сайтах команд «Зенит» и «Спартак». Сейчас все уже раскуплено. На сайте официального билетного партнера Российского футбольного союза, «Яндекс Афиши» (именно там болельщикам рекомендовали покупать билеты), тоже нет возможности приобрести места. Один из комментаторов опубликовал скриншот ответа представителей «Яндекс Афиши» от 1 июля, в котором сообщалось, что организатор закрыл продажу билетов на матч, поскольку те, вероятнее всего, закончились.
Билеты на Суперкубок продаются на сайте стадиона «Нижний Новгород», именно там будет проходить матч. Согласно схеме, в продаже осталось чуть более ста билетов на трибуну B (5500−8000 рублей) и около 380 билетов на трибуну D для фанатов «Спартака» (6000−8000 рублей).
Остальные билеты в секторе C за кусачие цены: почти 200 мест от 90 000 до 120 000 рублей, чуть более 8000 билетов от 25 000 до 75 000 рублей и примерно 2500 билетов в ценовой категории от 8000 до 25 000 рублей. Напомним, стадион может вместить 45 000 человек.
Фото: stadium-nnov.com.
На сайтах объявлений действительно очень много предложений от перекупщиков. Они предлагают билеты на Суперкубок от 2500 рублей. Многие продавцы — опытные в своем деле. Среди завершенных объявлений у них продажи билетов на самые разные мероприятия — от спортивных матчей до концертов зарубежных исполнителей. Но болельщики относятся к перекупам настороженно.
«Живем в Нижнем» направил запрос в РФС, чтобы получить комментарий по этой ситуации.