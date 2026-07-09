Министр ЖКХ Воронежской области допустил влияние подорожания топлива на отрасль

По данным Воронежстата, за неделю с 29 июня по 6 июля в регионе подорожали все марки бензина и дизельное топливо. Сильнее всего прибавил в стоимости АИ-95 — 5,24%. На АЗС топливо в среднем выросло в цене с 83,98 до 88,32 ₽ за литр.