Министр ЖКХ Воронежской области допустил влияние подорожания топлива на отрасль

Дальнейший рост цен на топливо неизбежно скажется на работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Об этом журналистам сообщил министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов в ходе пресс-конференции сегодня, 9 июля.
«Рост цен, конечно, отразится, потому что коммунальная сфера работает по регулируемым тарифам. Понятно, что это затраты на ГСМ», — заявил господин Бажанов.
По его словам, пока есть время «выработать решения», которые позволят минимизировать последствия удорожания топлива в ЖКХ.
«Насколько я знаю, на федеральной площадке с нашими коллегами эти вопросы уже обсуждаются — как избежать проблем, связанных с повышением цен», — отметил министр. Он добавил, что запас топлива сформирован у всех «крупных игроков».
По данным Воронежстата, за неделю с 29 июня по 6 июля в регионе подорожали все марки бензина и дизельное топливо. Сильнее всего прибавил в стоимости АИ-95 — 5,24%. На АЗС топливо в среднем выросло в цене с 83,98 до 88,32 ₽ за литр.
Топливный кризис, вызванный логистическими сбоями, повышенным спросом и ростом оптовых цен, затронул все регионы Черноземья. Это начинает отражаться не только на работе АЗС, но и на реальном секторе экономики.
Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Последняя капля бензина».