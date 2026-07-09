Воронежский министр ЖКХ рассказал о том, как проблемы с топливом отражаются на коммунальной сфере в регионе

9 июля в областном Доме журналистов прошла пресс-конференция министра ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгения Бажанова. Отвечая на вопрос журналистов о том, отражается ли ситуация на топливном рынке на коммунальной сфере региона, признал, что определенные трудности существуют.