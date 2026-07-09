Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает день рождения

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости Крым. 9 июля 1970 года в Феодосии был открыт литературно-мемориальный музей писателя Александра Грина.

Источник: РИА "Новости"

Учреждение разместилось в здании на улице Галерейной, 10, где с 1924 по 1929 годы жил литератор. Именно здесь Грин написал свои лучшие произведения: «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», «Джесси и Моргиана», «Дорога никуда».

Инициатором создания музея выступил Геннадий Золотухин. Он долгие годы собирал вещи, имеющие отношение к писателю, посещал места, где он бывал, встречался с гриноведами. Итогом стал музей. Именно Золотухин совместно с лучшим иллюстратором произведений Грина, архитектором и художником Саввой Бродским придумал оформить музей как старинный парусный корабль с комнатами-каютами, имеющими звучные названия: «Трюм фрегата», «Клиперная», «Ростральная», «Каюта капитана». В залах рядом с традиционными экспонатами соседствуют модели парусников, корабельные приборы, карты и другая морская атрибутика.

Фонд музея насчитывает свыше 16 тысяч единиц хранения, в том числе прижизненные издания произведений Грина, личную библиотеку писателя, книги, документы, мемориальные вещи, автографы Грина и его современников, фотографии, произведения живописи, графики, скульптуры.

За год музей посещает более 34 тысяч человек, проводится более 1100 экскурсий. Это один из наиболее известных и посещаемых музеев города. Здесь открываются выставки, проходят творческие встречи с писателями, художниками, музыкантами.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше