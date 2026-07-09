Дом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает день рождения

Инициатором создания музея выступил Геннадий Золотухин. Он долгие годы собирал вещи, имеющие отношение к писателю, посещал места, где он бывал, встречался с гриноведами. Итогом стал музей. Именно Золотухин совместно с лучшим иллюстратором произведений Грина, архитектором и художником Саввой Бродским придумал оформить музей как старинный парусный корабль с комнатами-каютами, имеющими звучные названия: «Трюм фрегата», «Клиперная», «Ростральная», «Каюта капитана». В залах рядом с традиционными экспонатами соседствуют модели парусников, корабельные приборы, карты и другая морская атрибутика.