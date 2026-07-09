Дом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает день рождения

Учреждение разместилось в здании на улице Галерейной, 10, где с 1924 по 1929 годы жил литератор. Именно здесь Грин написал свои лучшие произведения: «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», «Джесси и Моргиана», «Дорога никуда».
Инициатором создания музея выступил Геннадий Золотухин. Он долгие годы собирал вещи, имеющие отношение к писателю, посещал места, где он бывал, встречался с гриноведами. Итогом стал музей. Именно Золотухин совместно с лучшим иллюстратором произведений Грина, архитектором и художником Саввой Бродским придумал оформить музей как старинный парусный корабль с комнатами-каютами, имеющими звучные названия: «Трюм фрегата», «Клиперная», «Ростральная», «Каюта капитана». В залах рядом с традиционными экспонатами соседствуют модели парусников, корабельные приборы, карты и другая морская атрибутика.
Фонд музея насчитывает свыше 16 тысяч единиц хранения, в том числе прижизненные издания произведений Грина, личную библиотеку писателя, книги, документы, мемориальные вещи, автографы Грина и его современников, фотографии, произведения живописи, графики, скульптуры.
За год музей посещает более 34 тысяч человек, проводится более 1100 экскурсий. Это один из наиболее известных и посещаемых музеев города. Здесь открываются выставки, проходят творческие встречи с писателями, художниками, музыкантами.