Силовики взбодрили хозяев цыганских хором под Волгоградом

— В ходе проведенной работы был выявлен местный житель, находившийся в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ — кража. Кроме этого в подразделение полиции доставлены 15 человек для проведения проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений, — сообщили итоги рейда в ГУ МВД России по Волгоградской области.