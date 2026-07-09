В Краснодаре запустили проект по бронированию спортивных площадок

Как сообщили в департаменте по физической культуре и спорту Краснодара, доступ к площадкам после введения системы смогут получать только зарегистрированные пользователи. Кроме того, на объектах устанавливаются камеры видеонаблюдения, что позволит контролировать состояние оборудования и выявлять случаи нарушения порядка.