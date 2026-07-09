Глава Следственного комитета потребовал доклад по аварийному дому под Бором

Речь идет о многоквартирном доме на улице Комсомольской, построенном в 1961 году. По словам жителей, здание находится в неудовлетворительном состоянии: конструкции разрушаются, а проживание в нем становится небезопасным. Еще в 2018 году дом официально признали аварийным, однако расселение до сих пор не завершено.