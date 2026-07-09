Глава Следственного комитета потребовал доклад по аварийному дому под Бором

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей аварийного дома в поселке Октябрьском городского округа Бор Нижегородской области. Поводом стало коллективное обращение граждан, поступившее через приемную главы СК России во «ВКонтакте», сообщили в Информационном центре СК РФ.
Речь идет о многоквартирном доме на улице Комсомольской, построенном в 1961 году. По словам жителей, здание находится в неудовлетворительном состоянии: конструкции разрушаются, а проживание в нем становится небезопасным. Еще в 2018 году дом официально признали аварийным, однако расселение до сих пор не завершено.
Как отмечают заявители, сроки предоставления нового жилья переносились неоднократно. Сейчас переселение запланировано лишь на 2027−2028 годы. Жители обращались в различные инстанции, однако решить проблему пока не удалось.
После поступившего обращения в Следственном управлении СК России по Нижегородской области организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить о ходе проверки, принятом решении и мерах, которые принимаются для восстановления жилищных прав граждан. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.