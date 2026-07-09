Более половины калининградцев считают рубль лучшей валютой для сбережений — опрос

Американскую валюту выбрали 36%, а евро и юань назвали надёжными 23 и 22% участников опроса соответственно. Мужчины, по данным исследования, чаще женщин советуют делать накопления в долларах, евро и китайском юане. Возраст также влияет на выбор. Респонденты младше 35 лет заметно чаще выбирают доллар и евро, а жители старше 45 лет уверены в рубле. Калининградцы от 35 до 45 лет чаще других отдают предпочтение юаню.