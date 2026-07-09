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Более половины калининградцев считают рубль лучшей валютой для сбережений — опрос

Мужчины чаще женщин советуют делать накопления в долларах.

Источник: Клопс.ru

54% жителей Калининграда уверены, что хранить накопления выгоднее в рублях. Об этом говорят результаты опроса SuperJob.

Американскую валюту выбрали 36%, а евро и юань назвали надёжными 23 и 22% участников опроса соответственно. Мужчины, по данным исследования, чаще женщин советуют делать накопления в долларах, евро и китайском юане. Возраст также влияет на выбор. Респонденты младше 35 лет заметно чаще выбирают доллар и евро, а жители старше 45 лет уверены в рубле. Калининградцы от 35 до 45 лет чаще других отдают предпочтение юаню.

На уровне образования тенденции тоже различаются. Среди участников с высшим образованием рубль выбирают 56%, а среди тех, кто закончил средне‑профессиональные учреждения, — 46%. При этом к юаню наиболее настороженно относятся респонденты с техникумов и колледжей: лишь 10% считают его подходящей валютой для накоплений.

Опрос проводился с 26 июня по 3 июля.

Экономист объяснил, почему рубль продолжает слабеть.

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