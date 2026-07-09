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Эндокринолог предупредила любителей свеклы о малоизвестных свойствах овоща

Врач Алтунина: злоупотребление свеклой увеличивает риск мочекаменной болезни.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Чрезмерное употребление свеклы из-за природных нитратов в ее составе может привести к резкому падению давления, слабости и головокружению, рассказала эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина.

«Сами по себе эти нитраты не опасны: в организме они превращаются в расширяющий сосуды и улучшающий кровоток оксид азота. Однако большая порция свеклы может привести к сильному снижению давления, слабости и головокружению», — сказала Алтунина в беседе с «Лентой.ру».

По словам эндокринолога, злоупотребление свеклой также увеличивает риск мочекаменной болезни из-за содержащихся в ней оксалатов, а высокий гликемический индекс овоща может вызывать скачки сахара, что важно учитывать диабетикам. Кроме того, свекла способна провоцировать вздутие, газообразование и диарею, добавила Алтунина.