Эндокринолог предупредила любителей свеклы о малоизвестных свойствах овоща

«Сами по себе эти нитраты не опасны: в организме они превращаются в расширяющий сосуды и улучшающий кровоток оксид азота. Однако большая порция свеклы может привести к сильному снижению давления, слабости и головокружению», — сказала Алтунина в беседе с «Лентой.ру».