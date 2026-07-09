Врач Негребецкий назвал продукты для профилактики заболеваний сердца

Цитрусовые фрукты и зелёный чай могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря высокому содержанию флавонолов, сообщает NEWS.ru со ссылкой на Вадима Негребецкого, директора Института фармации и медицинской химии Пироговского университета. Он подчеркнул, что контроль артериального давления играет решающую роль в профилактике сердечно-сосудистых патологий.
С возрастом организм становится более подвержен различным заболеваниям, поэтому важность профилактики возрастает. Ключевым аспектом здесь является способность организма вырабатывать оксид азота, влияющий на артериальное давление. Сужение сосудов снижает выработку этого вещества, что негативно сказывается на давлении.
Стабилизация давления является важным фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, и флавонолы играют в этом процессе ключевую роль. Эти соединения влияют на выработку оксида азота и обладают мощными антиоксидантными свойствами. Источниками флавонолов служат овощи, ягоды, цитрусовые и различные виды чая, включая зелёный и красный, отметил Негребецкий.
По его словам, даже небольшие дозы флавонолов помогают поддерживать нормальный тонус сосудов. Кроме того, они защищают клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами, что способствует общему оздоровлению и замедлению процессов старения.