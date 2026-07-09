Легендарная британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет

Артистка собрала свою группу и продолжила выступать в местных барах и в клубах, пока в 1975 году ее не заметил агент по поиску талантов Роджер Белл из лондонской студии Chapel Music. Он пригласил ее записать демо, а позже организовал контракт с лейблом RCA Records. Там ей посоветовали придумать псевдоним. Тогда она взяла попавшуюся ей газету, выписала оттуда в один список все попавшиеся имена, а в другой — фамилии, а затем выбрала из них понравившиеся.