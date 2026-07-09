Суд: подозреваемый в тройном убийстве после развода продолжал жить с бывшей женой

Оспаривая решение суда первой инстанции, бывшая супруга заявила, что после расторжения брака в 2011 году они фактически продолжали жить одной семьей. По ее словам, за это время у них родились трое детей, а спорный дом был приобретен в период совместного проживания на средства ее родителей. Она также утверждала, что выехала из дома не добровольно, а после того, как Евгений У. выгнал ее и сменил замки.