В Ростове за 10 млн рублей приведут в порядок 22 подземных перехода Об этом сообщает официальный сайт госзакупок. Власти донской столицы выделили средства на содержание пешеходных тоннелей. Победитель конкурса возьмет на себя обслуживание сразу 22 объектов. Комплексные работы стартуют в августе и продлятся до конца ноября 2026 года. Коммунальщикам предстоит навести чистоту и устранить накопившиеся поломки. В список задач входит регулярное подметание полов, вывоз мусора и восстановление решеток ливневой канализации. Также мастера обновят тротуарную плитку и починят вышедшее из строя электрооборудование. Отдельное внимание уделят внешнему виду стен. Рабочие полностью сотрут незаконную рекламу и закрасят граффити, чтобы вернуть переходам опрятный вид перед наступлением холодов.