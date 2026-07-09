Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские власти попросили поставщиков топлива увеличить отгрузки

Правительство Нижегородской области обратилось к ключевым поставщикам топлива с просьбой увеличить отгрузки на фоне острого дефицита бензина и дизеля на АЗС. Об этом сообщили в областном кабинете министров.

Правительство Нижегородской области обратилось к ключевым поставщикам топлива с просьбой увеличить отгрузки на фоне острого дефицита бензина и дизеля на АЗС. Об этом сообщили в областном кабинете министров.

Сейчас на заправках сохраняются очереди за топливом, которые власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО ЛУКОЙЛ — владельца крупнейшей сети АЗС в Нижегородской области. «После переговоров с руководством компании логистика была скорректирована — с 05:00 поставки активно наращиваются», — отметили в правительстве.

С 9 июля в регионе действует ограничение продажи топлива на АЗС: его отпускают по четным и нечетным датам в зависимости от госномеров машин. Ранее к руководству ООО «Ликард» — дочернего предприятия ЛУКОЙЛа — обратился глава Городецкого округа Александр Мудров из-за отсутствия топлива для физлиц на большинстве заправок.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше