Нижегородские власти попросили поставщиков топлива увеличить отгрузки

Сейчас на заправках сохраняются очереди за топливом, которые власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО ЛУКОЙЛ — владельца крупнейшей сети АЗС в Нижегородской области. «После переговоров с руководством компании логистика была скорректирована — с 05:00 поставки активно наращиваются», — отметили в правительстве.