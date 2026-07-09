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В Калининграде 16-летний подросток пытался угнать «Бентли»

Молодого преступника задержал оперативно прибывший на место наряд полиции.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на улице Пражской 16-летний подросток пытался угнать «Бентли». Не сложилось — действия злоумышленника пресекли правоохранители, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент случился 3 мая, известно об этом стало только сегодня. Парень во дворе жилого дома разбил боковое стекло дорогого автомобиля, пробрался в салон и попытался запустить двигатель. Звук сработавшей сигнализации услышали жильцы, которые и вызвали полицию.

Неудавшегося угонщика задержал наряд патрульно-постовой службы. Юноша стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на угон».

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