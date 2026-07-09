Нижегородское правительство попросило поставщиков бензина нарастить объемы отгрузок

Отмечается, что правительство Нижегородской области обратилось к ключевым поставщикам топлива с просьбой нарастить объемы отгрузок с 9 по 12 июля для удовлетворения отложенного спроса. Это особенно актуально в преддверии выходных дней, для которых характерен повышенный разбор горючего.