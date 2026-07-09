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Нижегородское правительство попросило поставщиков бензина нарастить объемы отгрузок

Особенно это актуально в преддверии выходных дней.

Источник: Время

Система разделения потока автотранспорта для обеспечения его заправки по четным и нечетным дням введена в Нижегородской области с 9 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мониторинг показал, более 95% автомобилистов добровольно соблюдают установленные ограничения. Для обеспечения безопасности на АЗС привлечены волонтеры и правоохранительные органы.

«Вместе с тем на многих заправках сохраняются большие очереди из-за снижения подвоза бензина по ночам со стороны ПАО “Лукойл” — владельца крупнейшей сети АЗС в регионе. Логистика была скорректирована: с 05:00 поставки активно наращиваются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Нижегородской области обратилось к ключевым поставщикам топлива с просьбой нарастить объемы отгрузок с 9 по 12 июля для удовлетворения отложенного спроса. Это особенно актуально в преддверии выходных дней, для которых характерен повышенный разбор горючего.

Ранее была опубликована подробная информация о новых правилах отпуска топлива на нижегородских АЗС.

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