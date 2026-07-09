В Минпросвещения рассказали, с каким баллом ЕГЭ можно попасть в лучшие вузы

Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами кабмина. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выступил с докладом в ходе совещания. Министр доложил, в частности, что более 70 баллов на ЕГЭ набрали 330 тысяч человек, что на 52 тысяч больше, чем в прошлом году.