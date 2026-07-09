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В Калачёвском районе провели рейд по местам жительства подозрительных лиц

Особое внимание уделяли незаконному хранению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотиков, запрещённых к свободному обороту.

В Калачёвском районе сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии провели профилактические мероприятия по адресам проживания граждан, склонных к совершению противоправных деяний.

Особое внимание уделяли незаконному хранению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотиков, запрещённых к свободному обороту.

«В ходе рейда выявили местного жителя, который находился в федеральном розыске по подозрению в краже. Кроме того, 15 человек доставили в отдел полиции для проверки на причастность к другим преступлениям и правонарушениям», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Подобные профилактические мероприятия в ближайшее время продолжатся.

Ранее стало известно, что построенный вместо ФОКа алкомаркет обесточили приставы в Волгограде.