Склад оборонного завода не смогли продать в Тамбове

Не состоялись торги по продаже прирельсового склада тамбовского оборонного завода «Ревтруд» (входит в воронежский концерн «Созвездие», управляемый ГК «Динамика»). Это следует из аукционной документации. Начальная цена лота составляла 42,7 млн руб.
К продаже предлагались прирельсовый склад площадью 3,4 тыс. кв. м и земельный участок под ним на 2,9 тыс. кв. м. Здание было построено в 1937 году: первый этаж используется как склад, второй не эксплуатируется.
В середине июня были признаны несостоявшимися пятые торги по продаже цеха № 3 «Ревтруда». Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Памятник и комплекс Тамбовской винной монополии». Его начальная цена составляла 74,3 млн руб., цена отсечения — 37,2 млн руб.
Оба имущественных комплекса находятся на улице Коммунальной, 51 в Тамбове. Там же расположен одноэтажный склад «Ревтруда», который продается за 37,6 млн руб. Итоги аукциона планируют подвести 31 июля. Других активных торгов у предприятия нет.
«Ревтруд» продает непрофильную недвижимость с 2023 года. Изначально активы оценивались в 865 млн руб. По итогам нескольких аукционов удалось реализовать объекты почти на 195 млн руб. В основном покупателей интересовали небольшие участки и здания. Почти все активы приобрели местные предприниматели.
Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».