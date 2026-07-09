Ростовский облсуд обязал подозреваемого в тройном убийстве исполнить обязательства перед детьми

Ростовский областной суд обязал бывшего сотрудника правоохранительных органов Евгения У., которого следствие считает подозреваемым в тройном убийстве в Таганроге, исполнить обязательства перед тремя несовершеннолетними детьми и оформить на них доли в принадлежащем ему доме. Об этом говорится в апелляционном определении суда от 8 октября 2025 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».