Пермский ХК Молот подписал пробный контракт с нападающим Романом Ивашовым

Родившийся в Перми хоккеист до 2022 года выступал за команды системы екатеринбургского «Автомобилиста», в составе которого дебютировал в КХЛ в сезоне 2015/16. В рамках Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) форвард успел поиграть за клубы «Липецк», «Спутник», «Горняк», «Горняк-УГМК», тольяттинскую «Ладу», «Тамбов», а также ранее уже защищал цвета пермского «Молота».