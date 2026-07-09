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Пермский ХК Молот подписал пробный контракт с нападающим Романом Ивашовым

Всего в рамках регулярных чемпионатов и плей-офф ВХЛ Роман Ивашов провел 345 матчей.

Пермский хоккейный клуб «Молот» заключил пробное соглашение с нападающим Романом Ивашовым, сообщает «Новый компаньон».

Родившийся в Перми хоккеист до 2022 года выступал за команды системы екатеринбургского «Автомобилиста», в составе которого дебютировал в КХЛ в сезоне 2015/16. В рамках Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) форвард успел поиграть за клубы «Липецк», «Спутник», «Горняк», «Горняк-УГМК», тольяттинскую «Ладу», «Тамбов», а также ранее уже защищал цвета пермского «Молота».

Всего в рамках регулярных чемпионатов и плей-офф ВХЛ Роман Ивашов провел 345 матчей, в которых забросил 78 шайб и отдал 114 результативных передач, набрав в общей сложности 192 очка при коэффициенте полезности «+13».