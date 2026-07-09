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Красноярская больница получила сертификат Росздравнадзора

Учреждение подтвердило соответствие своей деятельности строгим федеральным требованиям.

Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича успешно прошла процедуру сертификации Национального института качества Росздравнадзора на соответствие требованиям качества и безопасности медицинской деятельности, сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края. Обеспечение граждан качественной медпомощью — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

По итогам двухдневного аудита, состоявшегося в начале июня, учреждение подтвердило соответствие своей деятельности строгим федеральным требованиям. О положительном результате в режиме видеоконференцсвязи сообщила руководитель группы аудиторов Национального института качества Елена Аверьянова.

В ходе визита независимая экспертная группа оценивала ключевые процессы оказания медицинской помощи в больнице по 14 направлениям. Общий балл составил 89,1%. Вместе с тем, аудиторы дали ряд рекомендаций, направленных на дальнейшее развитие.

«Получение сертификата — это не просто оценка текущих процессов, а признание огромной системной работы, проделанной всем коллективом. Мы целенаправленно внедряли систему менеджмента качества, разрабатывали стандарты и непрерывно обучали персонал. Для нас это подтверждение того, что мы движемся в верном направлении, и мощный стимул для дальнейшего совершенствования. Уверен, что наш вклад в обеспечение качественной и безопасной медицинской помощи будет способствовать достижению целей национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”, делая медицинские услуги доступнее и эффективнее для жителей Красноярского края», — отметил главный врач Сергей Гребенников.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.