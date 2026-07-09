Красноярская больница получила сертификат Росздравнадзора

Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича успешно прошла процедуру сертификации Национального института качества Росздравнадзора на соответствие требованиям качества и безопасности медицинской деятельности, сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края. Обеспечение граждан качественной медпомощью — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
По итогам двухдневного аудита, состоявшегося в начале июня, учреждение подтвердило соответствие своей деятельности строгим федеральным требованиям. О положительном результате в режиме видеоконференцсвязи сообщила руководитель группы аудиторов Национального института качества Елена Аверьянова.
В ходе визита независимая экспертная группа оценивала ключевые процессы оказания медицинской помощи в больнице по 14 направлениям. Общий балл составил 89,1%. Вместе с тем, аудиторы дали ряд рекомендаций, направленных на дальнейшее развитие.
«Получение сертификата — это не просто оценка текущих процессов, а признание огромной системной работы, проделанной всем коллективом. Мы целенаправленно внедряли систему менеджмента качества, разрабатывали стандарты и непрерывно обучали персонал. Для нас это подтверждение того, что мы движемся в верном направлении, и мощный стимул для дальнейшего совершенствования. Уверен, что наш вклад в обеспечение качественной и безопасной медицинской помощи будет способствовать достижению целей национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”, делая медицинские услуги доступнее и эффективнее для жителей Красноярского края», — отметил главный врач Сергей Гребенников.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.