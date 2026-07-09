Красноярская больница получила сертификат Росздравнадзора

«Получение сертификата — это не просто оценка текущих процессов, а признание огромной системной работы, проделанной всем коллективом. Мы целенаправленно внедряли систему менеджмента качества, разрабатывали стандарты и непрерывно обучали персонал. Для нас это подтверждение того, что мы движемся в верном направлении, и мощный стимул для дальнейшего совершенствования. Уверен, что наш вклад в обеспечение качественной и безопасной медицинской помощи будет способствовать достижению целей национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”, делая медицинские услуги доступнее и эффективнее для жителей Красноярского края», — отметил главный врач Сергей Гребенников.