Эксперт объяснил алгоритм повторных атак мошенников на прежних жертв

По словам доцента, при повторном контакте преступники выдают себя за сотрудников силовых структур или представителей вымышленных фондов поддержки. Затем они сообщают жертвам о возможности получить государственную выплату и просят предоставить скриншоты предыдущих переводов, а после — код из смс, который на самом деле дает доступ к порталу «Госуслуги», пояснил Щербаченко.