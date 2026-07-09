Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главе СК доложат о расследовании тройного убийства в Таганроге

Руководитель Следственного комитета России запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту убийства трех человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Источник: Коммерсантъ

Руководитель Следственного комитета России запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту убийства трех человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ночью 9 июля в частном доме обнаружили тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет с телесными повреждениями. Подозреваемым в деле в настоящий момент проходит 44-летний предприниматель Евгений. Предварительно, убийство было совершено на фоне бракоразводного процесса фигуранта с бывшей женой.

Подробнее — в материале «Развод привел к тройному убийству».