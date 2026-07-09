Главе СК доложат о расследовании тройного убийства в Таганроге

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ночью 9 июля в частном доме обнаружили тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет с телесными повреждениями. Подозреваемым в деле в настоящий момент проходит 44-летний предприниматель Евгений. Предварительно, убийство было совершено на фоне бракоразводного процесса фигуранта с бывшей женой.