Проблема с электричеством на Дальних и Ближних садах Воронежа до сих пор не сдвинулась с места

— Очень много участников, которые должны принять решения в этом вопросе, — прокомментировал Евгений Владимирович. — Нет понимания между собственниками «летних» домов и домов, где люди живот круглый год. Разделить расходы на модернизацию линии они не готовы. Но принимать это решение все равно надо. В зимний период СНТ потребляют в три раза больше энергии, чем им гарантировано по закону.