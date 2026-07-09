Нижегородские власти просят топливные компании нарастить поставки с 9 по 12 июля

Правительство Нижегородской области просит крупнейшие топливные компании нарастить объемы отгрузок в регион. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Увеличение поставок необходимо с 9 по 12 июля для стабилизации ситуации и сокращения дефицита. Это особенно важно в преддверии выходных дней, когда горячее на АЗС разбирают особенно активно.
В правительстве напомнили, что с 00:00 9 июля в регионе действует новая система распределения топлива. Более 95% нижегородцев добровольно соблюдают ограничения. Бензин продают в зависимости от номеров автомобилей. Подробнее о новой схеме можно прочитать по ссылке.
При этом власти отметили, что на многих заправках по-прежнему сохраняются очереди.
Напомним, глава Городецкого округа Мудров обратился в «Лукойл» из-за нехватки бензина.