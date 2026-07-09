Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские власти просят топливные компании нарастить поставки с 9 по 12 июля

Правительство Нижегородской области просит крупнейшие топливные компании нарастить объемы отгрузок в регион.

Источник: Живем в Нижнем

Правительство Нижегородской области просит крупнейшие топливные компании нарастить объемы отгрузок в регион. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Увеличение поставок необходимо с 9 по 12 июля для стабилизации ситуации и сокращения дефицита. Это особенно важно в преддверии выходных дней, когда горячее на АЗС разбирают особенно активно.

В правительстве напомнили, что с 00:00 9 июля в регионе действует новая система распределения топлива. Более 95% нижегородцев добровольно соблюдают ограничения. Бензин продают в зависимости от номеров автомобилей. Подробнее о новой схеме можно прочитать по ссылке.

При этом власти отметили, что на многих заправках по-прежнему сохраняются очереди.

Напомним, глава Городецкого округа Мудров обратился в «Лукойл» из-за нехватки бензина.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше