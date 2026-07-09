Учёные назвали три условия, которые помогают получать удовольствие от работы

Учёные из Норвегии и Австралии провели масштабный обзор 1192 статей, опубликованных за последние 35 лет. Все работы были посвящены тому, что влияет на самореализацию сотрудников и их отношение к рабочему процессу. Анализ показал: чтобы человек справлялся с задачами и получал удовольствие от ежедневных рабочих обязанностей, должны соблюдаться три условия — ощущение независимости, чувство собственной профессиональной состоятельности и комфортная среда в коллективе.