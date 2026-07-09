Лютаревич призвал калининградцев отпускать молодого угря обратно в воду

Глава совета директоров группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич призвал рыбаков не оставлять в улове молодого угря весом около 200−250 граммов, а отпускать его обратно в воду. В интервью «Балтик Плюс» он подчеркнул, что эту рыбу выпустили в рамках программы по зарыблению водоемов несколько лет назад. Через 3−4 года она достигнет промысловых размеров.
Программа по восстановлению популяции угря в Калининградской области реализуется уже почти пять лет при поддержке регионального правительства и Федерального агентства по рыболовству.
«Сегодня наши рыбаки, когда вылавливают угря, видят, что попадается очень много по 200−250 граммов. Это молодые, которых выпустили три года назад. Мы, конечно, выбрасываем его обратно и просим всех остальных рыбаков, кто занимается промыслом, так же делать. Подождать еще 3−4 года — и он будет весить 600−700 граммов, тогда его уже можно будет вылавливать и перерабатывать», — отметил Лютаревич.
По его словам, первые результаты программы уже заметны — выпущенный ранее молодняк начал попадаться в уловах. Он также подчеркнул, что важно сохранить действующую программу зарыбления, несмотря на возможные финансовые сложности. «Очень хотим, чтобы ее сохранило и правительство, как бы тяжело ни было, и Федеральное агентство по рыболовству тоже», — сказал Лютаревич.
Он также отметил, что развитие аквакультуры остается перспективным направлением для региона. В частности, поддержку получают проекты по выращиванию форели и восстановлению популяции угря.