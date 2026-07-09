Лютаревич призвал калининградцев отпускать молодого угря обратно в воду

«Сегодня наши рыбаки, когда вылавливают угря, видят, что попадается очень много по 200−250 граммов. Это молодые, которых выпустили три года назад. Мы, конечно, выбрасываем его обратно и просим всех остальных рыбаков, кто занимается промыслом, так же делать. Подождать еще 3−4 года — и он будет весить 600−700 граммов, тогда его уже можно будет вылавливать и перерабатывать», — отметил Лютаревич.