В Минске на одном талоне можно будет ездить на двух видах транспорта

В Минске из-за изменения в работе трамвайных маршрутов с 10 по 14 июля на одном талоне можно будет проехать на двух видах общественного транспорта, сообщили на госпредприятии «Столичный транспорт и связь».
Все дело в том, что из-за строительных работ на трамвайных путях сокращается трасса трамвайного маршрута № 3 со стороны ДС «Серебрянка» до остановки «Змитрока Бядули», а также отменяется работа трамвайных маршрутов № 4, 5. Трамваи заменит компенсационный временный автобусный маршрут № 903 «Червякова — Проспект Независимости».
С 10 по 14 июля изменяется и расписания движения трамвайных маршрутов № 1, 6.
«Пассажирам, имеющим проездной документ на трамвай или оплатившим поездку в трамвае с помощью билета на одну поездку, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусном маршруте № 903 и наоборот», — отметили на предприятии.
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