Фестиваль «Динотерра» в Кузбассе собрал 57 тысяч участников

«Для Кузбасса фестиваль стал одним из самых значимых региональных брендов, а для всей России — значимой площадкой научного диалога. С каждым годом растет число гостей — в этот раз фестиваль принял 57 тысяч посетителей, причем не только из Кузбасса, но и Москвы, Санкт-Петербурга, регионов центральной России, Дальнего Востока и Сибири. Такие события меняют имидж региона, увеличивают нашу туристическую и инвестиционную привлекательность. Но еще более важно, что “Динотерра” повышает интерес детей и молодежи к науке, а значит — помогает нам развивать интеллектуальный потенциал региона. Мы будем и дальше поддерживать фестиваль, создавать комфортные условия и для спикеров, и для гостей», — рассказал губернатор региона Илья Середюк.