Фестиваль «Динотерра» в Кузбассе собрал 57 тысяч участников

Пятый международный семейный научно-популярный фестиваль «Динотерра» прошел с 3 по 5 июля в деревне Шестаково Кузбасса в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Мероприятие объединило 57 тыс. гостей, сообщили в региональном министерстве туризма.
«Для Кузбасса фестиваль стал одним из самых значимых региональных брендов, а для всей России — значимой площадкой научного диалога. С каждым годом растет число гостей — в этот раз фестиваль принял 57 тысяч посетителей, причем не только из Кузбасса, но и Москвы, Санкт-Петербурга, регионов центральной России, Дальнего Востока и Сибири. Такие события меняют имидж региона, увеличивают нашу туристическую и инвестиционную привлекательность. Но еще более важно, что “Динотерра” повышает интерес детей и молодежи к науке, а значит — помогает нам развивать интеллектуальный потенциал региона. Мы будем и дальше поддерживать фестиваль, создавать комфортные условия и для спикеров, и для гостей», — рассказал губернатор региона Илья Середюк.
Научная часть площадки объединила 21 открытую лекцию от лекторов Российского общества «Знание» и V Международный научный симпозиум, на котором прозвучало более 50 докладов. Развлекательная программа включала в себя костюмированное шествие, которое объединило 2,5 тыс. человек, «Полевой диктант», квест «Эпохальные игры разума», сдачу норм ГТО, легкоатлетический кросс и зарядку с олимпийским чемпионом Александром Бессмертных. Также два дня работала «Диноэтнотека» с выступлениями ансамбля «Маркелловы голоса», группы «Пицца» и Сергея Бобунца. Финалом фестиваля стало технологическое шоу с участием робота, а также представление световых квадрокоптеров.
Отметим, «Динотерра» — единственный в стране международный семейный фестиваль, посвященный палеонтологии, науке, технологиям и творчеству. Ежегодно он подтверждает статус ключевого событийного проекта Кузбасса, привлекая тысячи туристов и ведущих ученых со всей страны.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.