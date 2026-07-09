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«Лукойл» наращивает поставки топлива в Нижегородской области

«Лукойл», владелец крупнейшей сети АЗС в Нижегородской области, наращивает поставки топлива в регион.

Источник: Живем в Нижнем

«Лукойл», владелец крупнейшей сети АЗС в Нижегородской области, наращивает поставки топлива в регион. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Региональные власти отметили, что на многих заправках в регионе сохраняются очереди. Их связали со снижением подвоза топлива в ночные часы со стороны «Лукойла».

«После переговоров с руководством компании логистика была скорректирована — с 05:00 поставки активно наращиваются», — добавили в правительстве.

Власти напомнили, что с 9 июля в регионе действует новая система распределения топлива в зависимости от того, на какую цифру начинается госномер машины. Новые правила добровольно соблюдают более 95% автомобилистов.

Напомним, нижегородские власти просят топливные компании нарастить поставки с 9 по 12 июля.

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