«Лукойл» наращивает поставки топлива в Нижегородской области

«Лукойл», владелец крупнейшей сети АЗС в Нижегородской области, наращивает поставки топлива в регион. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Региональные власти отметили, что на многих заправках в регионе сохраняются очереди. Их связали со снижением подвоза топлива в ночные часы со стороны «Лукойла».
«После переговоров с руководством компании логистика была скорректирована — с 05:00 поставки активно наращиваются», — добавили в правительстве.
Власти напомнили, что с 9 июля в регионе действует новая система распределения топлива в зависимости от того, на какую цифру начинается госномер машины. Новые правила добровольно соблюдают более 95% автомобилистов.
Напомним, нижегородские власти просят топливные компании нарастить поставки с 9 по 12 июля.