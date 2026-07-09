В Зеленоградске во время шторма «Бернадетт» в море смыло несколько кафе

«Это были самые серьезные разрушения пляжной инфраструктуры за все время моего присутствия в муниципалитете, то есть за 18 лет, — добавил Попшой. — Зимние шторма тоже наносили большой ущерб, но летом штормов такого характера я не помню. Пляжное оборудование разрушено (буи, информационные таблички, водопровод, который питает душевые кабины, сами душевые кабины), мы пока только оцениваем всю эту историю. К вечеру должны закончить оценку в деньгах», — заключил чиновник.