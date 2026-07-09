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В Зеленоградске во время шторма «Бернадетт» в море смыло несколько кафе

Власти сообщают, что пляжная инфраструктура курорта также получила серьезные повреждения.

В Зеленоградске во время шторма «Бернадетт» пятиметровыми волнами в море смыло несколько кафе. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава администрации округа Александр Китаев.

«Пронесшийся по региону шторм “Бернадетт” оказался сильнейшим за последние полвека, — написал Китаев, приложив несколько фото. — Мощный удар стихия нанесла по побережью Зеленоградска, где волнами высотой до пяти метров снесло несколько кафе.

К сожалению, не обошлось без ущерба имуществу — пострадало два автомобиля, несколько домов, хозпостроек и заборов. Больше всего досталось от стихии пляжной инфраструктуре".

9 июля замглавы администрации Зеленоградска Георгий Попшой рассказал «Новому Калининграду», что сильнее всего пострадала пляжная инфраструктура в районе кафе «Гнездо».

«У нас не одно кафе унесло, — сообщил Попшой. — Пострадала инфраструктура в районе “Гнезда”, слева и справа. Само “Гнездо” не пострадало, но ряд кафе справа от него, по направлению к Куршской косе, унесло в море целиком».

Попшой добавил, что кафе «Монополь», «Дача» и другие заведения, которые находятся на побережье ближе к корню Куршской косы, практически не пострадали, так как на этом участке «в определенном смысле берегозащита есть».

«Это были самые серьезные разрушения пляжной инфраструктуры за все время моего присутствия в муниципалитете, то есть за 18 лет, — добавил Попшой. — Зимние шторма тоже наносили большой ущерб, но летом штормов такого характера я не помню. Пляжное оборудование разрушено (буи, информационные таблички, водопровод, который питает душевые кабины, сами душевые кабины), мы пока только оцениваем всю эту историю. К вечеру должны закончить оценку в деньгах», — заключил чиновник.

Днем ранее в мэрии Калининграда сообщили, что последствия шторма «Бернадетт» власти будут «разгребать» практически неделю. К 13:00 в областном центре зафиксировали падение более 40 деревьев, одно дерево упало на многоквартирный дом на ул. Салтыкова-Щедрина. Энергоснабжение было нарушено в домах на ул. Дзержинского и Карташева. Восемь территорий остались без уличного освещения. Кроме того, повреждено 13 автомобилей.

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