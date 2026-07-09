В Госдуме предложили внедрить психологов для родных пациентов в реанимации

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили внедрить механизм психологического сопровождения близких родственников пациентов в медицинские организации, имеющие отделения реанимации и интенсивной терапии.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения в медицинских организациях, имеющих отделения реанимации и интенсивной терапии, механизма психологического сопровождения близких родственников пациентов», — сказано в обращении.
По их словам, отдельно важно закрепить, что медицинский психолог не будет подменять врача и сообщать родственникам диагноз, прогноз или другие сведения, относящиеся к врачебной компетенции.
Инициативой предусматриваются разные варианты реализации в зависимости от возможностей медицинской организации: привлечение медицинского психолога в крупных больницах и федеральных центрах, дежурный порядок вызова специалиста, дистанционную консультацию либо закрепление медицинского психолога за несколькими отделениями.
Депутаты предложили пилотно внедрить эту меру в медицинских организациях с высокой нагрузкой на отделения реанимации и интенсивной терапии.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить эмоциональное напряжение у близких пациентов, уменьшить нагрузку на врачей и средний медицинский персонал по вопросам, не относящимся напрямую к лечению, а также повысить качество коммуникации между медицинской организацией и семьей пациента.