Владимир Путин наградил многодетные семьи из Воронежской области

Медалью ордена «Родительская слава», которую вручают родителям, воспитывающим четырех и более детей, отмечены четыре семьи: Сергей и Татьяна Головко, Иван и Вера Масько, Сергей и Елена Михайловы, Владимир и Любовь Синибабновы.