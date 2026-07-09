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Владимир Путин наградил многодетные семьи из Воронежской области

Званием «Мать года», орденом и медалью «Родительская слава» наградили многодетных воронежцев.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении многодетных родителей из Воронежской области госнаградами. Документ опубликовали 9 июля. Глава государства отметил семьи, которые вносят значимый вклад в укрепление семейных ценностей и воспитание детей.

Званием «Мать-героиня», которое присваивается женщинам, родившим 10 и более детей, удостоены Евгения Сапегина, Татьяна Фелонюк и Надежда Черных.

Орденом «Родительская слава» за воспитание семерых и более детей отмечена семья Петра и Наталии Апариных.

Медалью ордена «Родительская слава», которую вручают родителям, воспитывающим четырех и более детей, отмечены четыре семьи: Сергей и Татьяна Головко, Иван и Вера Масько, Сергей и Елена Михайловы, Владимир и Любовь Синибабновы.