Эксперт Белый: новым этапом развития биофармы станет управление старением

Кроме того, Белый отметил, что традиционные методы коррекции веса, основанные на ограничении калорийности питания, зачастую не обеспечивают долгосрочного результата, поскольку не устраняют эпигенетическую память жировой ткани. По его словам, разработка препаратов на основе глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) стала прорывом в терапии ожирения. Такая терапия потенциально позволяет снижать хроническое воспаление, активировать аутофагию, оптимизировать работу митохондрий и защищать эндотелий, что, по оценке эксперта, открывает новые возможности для управления процессами биологического старения.