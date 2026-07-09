Эксперт Белый: новым этапом развития биофармы станет управление старением

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следующий этап развития биофармацевтической отрасли будет связан со внедрением персонифицированного подхода к управлению процессами биологического старения, при этом важную роль в его реализации могут сыграть технологии искусственного интеллекта. Об этом на II форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» заявил основатель и председатель совета директоров компании «Промомед» Петр Белый, чьи слова приводит пресс-служба.
«Следующий этап развития [биофармацевтической] отрасли связан с персонифицированным подходом к управлению процессами биологического старения. В этой связи особую актуальность приобретает применение искусственного интеллекта: он способен обрабатывать массивные объемы данных, выявлять индивидуальные паттерны старения и помогать в подборе точечных терапевтических решений, усиливая эффект персонифицированного подхода», — отметил Белый.
О факторе старения.
По его словам, современные научные исследования позволили рассматривать старение как совокупность модифицируемых процессов, поддающихся управлению. Одним из ключевых факторов, влияющих на темпы биологического старения, Белый назвал ожирение. Как отметил эксперт, каждая дополнительная единица индекса массы тела соотносится с четырьмя годами ускоренного биологического старения.
Он также привел данные о влиянии снижения массы тела на состояние здоровья. Так, уменьшение веса на 5% способствует улучшению контроля гликемии и профилактике сахарного диабета второго типа, снижение на 10% позволяет преодолеть инсулинорезистентность, улучшить течение синдрома ночного апноэ и сократить частоту сердечно-сосудистых событий, а потеря 15% массы тела может привести к ремиссии сахарного диабета второго типа и снижению риска развития онкологических заболеваний.
Кроме того, Белый отметил, что традиционные методы коррекции веса, основанные на ограничении калорийности питания, зачастую не обеспечивают долгосрочного результата, поскольку не устраняют эпигенетическую память жировой ткани. По его словам, разработка препаратов на основе глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) стала прорывом в терапии ожирения. Такая терапия потенциально позволяет снижать хроническое воспаление, активировать аутофагию, оптимизировать работу митохондрий и защищать эндотелий, что, по оценке эксперта, открывает новые возможности для управления процессами биологического старения.