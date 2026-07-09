Калининградский подросток попытался угнать Bentley и разбил стекло

В Калининграде полицейские привлекли к ответственности 16-летнего подростка, который попытался угнать автомобиль Bentley. Инцидент произошел в ночь на 3 мая во дворе жилого дома на улице Пражской. По версии следствия, парень разбил боковое стекло припаркованной иномарки, забрался в салон и попытался завести двигатель. Однако довести задуманное до конца он не успел…