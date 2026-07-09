Калининградский подросток попытался угнать Bentley и разбил стекло

В Калининграде полицейские привлекли к ответственности 16-летнего подростка, который попытался угнать автомобиль Bentley. Инцидент произошел в ночь на 3 мая во дворе жилого дома на улице Пражской.
По версии следствия, парень разбил боковое стекло припаркованной иномарки, забрался в салон и попытался завести двигатель. Однако довести задуманное до конца он не успел — сработала сигнализация. Шум услышали жильцы соседних домов и вызвали полицию.
Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника прямо у машины. После этого его передали инспекторам отделения по делам несовершеннолетних.
Дознаватель ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 166 УК РФ — «Покушение на угон». Подростку грозит ответственность, предусмотренная законом для несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего выясняются.