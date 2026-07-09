91-летняя пенсионерка подарила волгоградцам семейную библиотеку

— Было такое время, когда книги купить было практически невозможно. Но мы имели возможность получать книги по талонам и собирать свои собственные библиотеки. Моя дочь Елена еще в детстве привила себе любовь к чтению. Эта любовь сохранилась у нее до сих пор, но теперь она предпочитает электронные книги. С ее разрешения я решила передать книги региональному оператору, чтобы жители моего района имели возможность прочесть эти прекрасные произведения, — рассказала Римма Ивановна.