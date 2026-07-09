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Нижегородские власти попросили увеличить поставки топлива в регион

Обращение к ключевым поставщикам связано с очередями на АЗС после введения новых правил заправки.

Правительство Нижегородской области обратилось к основным поставщикам топлива с просьбой увеличить объёмы отгрузок в регион с 9 по 12 июля. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Власти отмечают, что после введения системы заправки автомобилей по чётным и нечётным дням более 95% водителей добровольно соблюдают установленные ограничения. Для информирования автомобилистов и обеспечения безопасности на автозаправочных станциях задействовали волонтёров и сотрудников правоохранительных органов.

При этом на многих АЗС сохраняются большие очереди, связанные со снижением объёмов подвоза топлива в ночные часы. После переговоров с поставщиками логистические схемы были скорректированы, а поставки начали наращивать с раннего утра 9 июля. В правительстве рассчитывают, что дополнительные объёмы топлива помогут сократить дефицит и удовлетворить повышенный спрос перед выходными днями.

Ранее власти Городецкого округа обратились к топливным компаниям.