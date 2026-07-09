Первый замгубернатора Курской области попал в ДТП

9 февраля он впервые после аварии провел оперативное совещание в облправительстве, но по видеосвязи. А 18 февраля сообщил, что продолжит реабилитацию в Москве для того, чтобы минимизировать сроки восстановления. С 20 апреля господин Хинштейн вернулся к полноценной работе, завершив курс реабилитации в столице. При этом последствия аварии были заметны и позже: в конце мая губернатор отчитывался перед депутатами облдумы о работе за 2025 год, сидя за столом, а не стоя за кафедрой. Во время Петербургского международного экономического форума Александр Хинштейн передвигался с тростью.