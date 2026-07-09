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Крупнейшую школу Калининградской области строят 160 специалистов — мэрия

Власти рассказали о строительстве учебного заведения на улице Героя России Мариенко.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейшую в Калининградской области школу на 1725 мест — на улице Героя России Мариенко в Калининграде — активно строят. Как сообщает пресс-служба мэрии, работы ведут по графику силами 160 специалистов и 9 единиц техники.

Сейчас армируют и бетонируют стены и колонны, формируют перегородки в подвале и на первых двух этажах здания.

Параллельно устраивают гидроизоляцию, монтируют опалубку и формируют перекрытия, прокладывают сети, делают вентиляцию.

«На каждом этапе специалисты проводят контроль качества — все работы строго соответствуют утвержденному графику. Завершение строительства объекта по контракту запланировано на октябрь 2027 года», — прокомментировали в администрации города.

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