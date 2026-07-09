В Хабаровске начался ремонт моста через реку Амур

Ремонт мостового перехода через реку Амур, расположенного на 2101-м километре федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск, начался в Хабаровске в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
«Мост через реку Амур на выезде из Хабаровска обеспечивает не только автомобильное сообщение между Хабаровским краем и Еврейской автономной областью, но и связывает западную часть нашей страны и регионы Дальнего Востока в единую транспортную систему. На период ремонта скорректировали схему движения таким образом, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Проезд по-прежнему осуществляется по двум полосам, однако в зоне производства работ действует ограничение скорости до 20 километров в час», — отметил директор подрядной организации Сергей Петраев.
В ходе ремонта на искусственном сооружении специалистам предстоит заменить асфальтобетонное покрытие, установить новое барьерное ограждение, а также сделать дополнительное освещение. Реализация проекта позволит повысить уровень безопасности дорожного движения и обеспечить надежную эксплуатацию одного из ключевых мостов федеральной трассы Р-297 «Амур». Объект планируют ввести в эксплуатацию к 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.