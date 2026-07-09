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«Единая Россия» выступила против перегибов при исполнении законов

Представитель ЕР Поддубный: закон должен защищать людей, а не создавать проблемы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Закон должен защищать людей, а не создавать им проблемы, заявил представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в ГД, Герой России Евгений Поддубный.

Он отметил, что среди предложений в новую народную программу партии от граждан поступали жалобы на перегибы при исполнении законов.

«Наказание не соответствует последствиям нарушений, а отдельные проекты затрагивают право собственности, частную жизнь и привычный уклад жизни… Закон должен защищать людей, а не создавать им проблемы», — цитируют Поддубного на сайте партии.

В качестве примера он привел инициативу о размещении объектов связи на частных земельных участках по принципу «молчаливого согласия».

«Современная связь стране необходима. Но развитие инфраструктуры не может идти за счет прав собственников. Частная территория должна оставаться частной, а любые работы на ней — проводиться только с согласия владельца», — подчеркнул Поддубный.

Помимо этого, он рассказал и о перегибах при применении законодательства о запрете пропаганды наркотиков.

«Случаются перегибы на местах и слишком ретивое исполнение закона о маркировке, когда из классических произведений литературы или кинематографа пытались вымарать целые фрагменты. Борьба с наркотиками должна быть бескомпромиссной. Но под нее не должны попадать добросовестные граждане», — считает представитель федеральной пятерки партии.

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