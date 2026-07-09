Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воробьев рассказал об оснащении новой многопрофильной поликлиники в Ногинске

Центр рассчитан на обслуживание 55 тысяч жителей, включая детей и взрослых.

Источник: Нижегородская правда

В районе Заречье подмосковного Ногинска начал работу новый многопрофильный амбулаторно-поликлинический центр, рассчитанный на обслуживание 55 тысяч жителей, включая детей и взрослых. О возможностях комплекса сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, передаёт 360.ru.

При поддержке президента РФ Владимира Путина в регионе строятся медицинские учреждения. Недавно открыт детский центр в Красногорске, через два года будет введён комплекс в Балашихе, в Мытищах также ведётся строительство нового объекта.

Губернатор подчеркнул, что открытие поликлиники в Ногинске является значимым событием для Богородского округа. Её построили в рамках президентского проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это настоящий медицинский центр, оснащённый современным оборудованием. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену.

В многопрофильном амбулаторно-поликлиническом центре будут работать терапевтическое, педиатрическое отделения, службы неотложной помощи, диагностические кабинеты, а также отделения эндоскопии, хирургии, офтальмологии и Центр амбулаторной онкологической помощи. Также будет создан Центр диспансеризации участников СВО и членов их семей.

Для учреждения было закуплено более 11 тысяч единиц медтехники, включая МРТ, КТ, маммограф, рентген и ультразвуковые системы. Учреждение укомплектовано более чем на 90% врачами и средним медперсоналом. Осенью коллектив пополнят выпускники медвузов и колледжей.

Медицинская инфраструктура в Подмосковье продолжает развиваться. В планах открытие крупного поликлинического комплекса в Королёве и новых подстанций скорой помощи. Также продолжается программа капитального ремонта учреждений здравоохранения.