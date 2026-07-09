Воробьев рассказал об оснащении новой многопрофильной поликлиники в Ногинске

В районе Заречье подмосковного Ногинска начал работу новый многопрофильный амбулаторно-поликлинический центр, рассчитанный на обслуживание 55 тысяч жителей, включая детей и взрослых. О возможностях комплекса сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, передаёт 360.ru.
При поддержке президента РФ Владимира Путина в регионе строятся медицинские учреждения. Недавно открыт детский центр в Красногорске, через два года будет введён комплекс в Балашихе, в Мытищах также ведётся строительство нового объекта.
Губернатор подчеркнул, что открытие поликлиники в Ногинске является значимым событием для Богородского округа. Её построили в рамках президентского проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это настоящий медицинский центр, оснащённый современным оборудованием. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену.
В многопрофильном амбулаторно-поликлиническом центре будут работать терапевтическое, педиатрическое отделения, службы неотложной помощи, диагностические кабинеты, а также отделения эндоскопии, хирургии, офтальмологии и Центр амбулаторной онкологической помощи. Также будет создан Центр диспансеризации участников СВО и членов их семей.
Для учреждения было закуплено более 11 тысяч единиц медтехники, включая МРТ, КТ, маммограф, рентген и ультразвуковые системы. Учреждение укомплектовано более чем на 90% врачами и средним медперсоналом. Осенью коллектив пополнят выпускники медвузов и колледжей.
Медицинская инфраструктура в Подмосковье продолжает развиваться. В планах открытие крупного поликлинического комплекса в Королёве и новых подстанций скорой помощи. Также продолжается программа капитального ремонта учреждений здравоохранения.