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Интернет‑покупка обернулась уголовным делом: в Светлом мужчину судят за хранение наркотиков

Злоумышленник забрал вещество из тайника, после чего его остановили инспекторы ГАИ.

Источник: Клопс.ru

В Светлом в суд направили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

По версии следствия, 44-летний местный житель в мае 2026 года заказал запрещённое вещество через интернет и забрал его из тайника в посёлке Взморье. Во время поездки на автомобиле мужчину остановили сотрудники ГИБДД. При проверке у него обнаружили и изъяли психотропное вещество. Экспертиза установила, что это крупная партия наркотика.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта психотропных веществ, совершенные в крупном размере). Материалы передали в Светловский городской суд для рассмотрения по существу.

В Калининграде завели уголовное дело на 54‑летнего мужчину, которого заподозрили в выращивании запрещённых растений у себя дома.

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